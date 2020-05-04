В Украине продлили карантин с послаблениями: что можно и нельзя с 11 мая

Кабинет министров Украины решил ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, с 11 мая. Вместе с тем карантин продлили до 22 мая.

Решение приняли в понедельник, 4 мая, на внеочередном заседании правительства. В частности, предполагается первый этап ослабления карантина, ранее анонсированный премьер-министром Денисом Шмыгалем. С этого дня заработает часть объектов индустрии красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха.

С 11 мая разрешат работать:

заведениям общественного питания "через окошко" самовывоза и на летних площадках;

парикмахерским, салонам красоты, маникюрным салонам;

магазинам оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами (кроме ТРЦ);

предприятиям бытового обслуживания населения;

музеям и библиотекам;

стоматологиям;

адвокатам, аудиторам, нотариусам, психологам;

магазинам детской одежды и обуви.

Важно! Открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция). Кроме того, это лишь предварительный план, и он рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

"Уменьшения заболеваемости мы не видим, но карантин влияет на экономику, на социальное напряжение, поэтому те смягчения, которые мы собираемся ввести, рискованные... Если мы увидим негативную тенденцию, то эти послабления будем сужать", – пояснил глава Минздрава Максим Степанов. Он добавил, что Госпотребслужба и полиция должны будут контролировать открытые объекты.

"С 11 числа готовьте свои бизнесы для открытия. Смягчение произойдет, но важно придерживаться всех норм", – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, Кабинет министров опубликовал пять шагов, в которых описаны условия послаблений карантина и сами послабления. Источники OBOZREVATEL в Кабмине говорят, что такие шаги скорее условны. Власть будет ориентироваться и на ситуацию в стране, и на условия карантина в европейских странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заявил, что правительство не исключает введения адаптивного карантина после 12 мая в отдельных регионах, где будут зафиксированы резкие вспышки коронавируса.

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