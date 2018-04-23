Порошенко подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №3149, который предоставляет органам местного самоуправления право на ограничение продажи алкогольных напитков в определенное время суток.

Об этом сказано в статусе законопроекта на сайте Верховной Рады.

Новости Алкоголю і тютюну тут не місце

"Сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административного территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определенное согласно их решению время суток", - говорится в документе.

При этом действие закона не распространяется на ресторанное хозяйство.

Штраф за нарушение запрета продажи алкоголя составит от 30 (510 грн) до 100 (1,7 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал "Обозреватель", согласно отчету Национального банка, в 2018 году табачные изделия подрожают на 18%, а алкоголь – на 11%.