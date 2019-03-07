В Украине объявлено штормовое предупреждение: где опасно

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на четверг, 7 марта.

По данным Укргидрометцентра, 7 марта днем в западной части страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Погода прогнозируется облачная, без осадков. Температура днем 6-11° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами 14-17° тепла, на севере Левобережья днем 0-5° тепла.

В Киеве и области в четверг без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м /с. В столице температура днем составит около 10° тепла. В Киевской области днем 6-11° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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