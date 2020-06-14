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14 июня • обновлено в 11:39
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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ожидают бурю

1.5т
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По Украине в воскресенье, 14 июня, ожидаются грозы, град и шквалы, в некоторых областях значительные дожди.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, объявлен І уровень опасности (желтый).

По Украине 14 июня объявлено штормовое предупреждение

По Украине 14 июня объявлено штормовое предупреждение

Рixabay

"14 июня днем в Украине грозы, в большинстве областей местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.

Согласно карте Укргидрометцентра, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – значительные дожди, грозы, град и шквалы.

Грозы, град и шквалы накроют Волынскую, Ривненскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

Гроза и шквалы ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Только грозы – в Житомирской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях и Крыму.

Также 14 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Днепропетровской, Винницкой, Харьковской и Луганской областях.

По Украине 14 июня объявлено штормовое предупреждение

По Украине 14 июня объявлено штормовое предупреждение

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 14 июня обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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