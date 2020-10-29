В Украине объявили желтый уровень опасности: какие области накроет туман
Погодное явление охватит 16 регионов
Из-за него будет ограничена видимость
Кроме того, на востоке – повышенная пожарная опасность
В четверг, 29 октября, большую часть территории Украины накроет туман. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.
Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, утром это погодное явление будет наблюдаться в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Из-за него видимость ограничится 200-500 метрами.
В то же время 28-31 октября в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным синоптика Натальи Диденко, погода в Украине 29 октября будет солнечной и сравнительно теплой. В то же время в некоторые регионы вернутся умеренные осенние осадки.
Далее же метеоситуация в стране постепенно начнет меняться к похолоданию. Так, начиная с 30 октября температура будет постепенно снижаться, а погода портиться.