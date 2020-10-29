В Украине объявили желтый уровень опасности: какие области накроет туман

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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  • Погодное явление охватит 16 регионов

  • Из-за него будет ограничена видимость

  • Кроме того, на востоке – повышенная пожарная опасность

В Украине объявили І уровень опасности из-за тумана

В четверг, 29 октября, большую часть территории Украины накроет туман. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, утром это погодное явление будет наблюдаться в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Из-за него видимость ограничится 200-500 метрами.

В то же время 28-31 октября в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украину окутает туман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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