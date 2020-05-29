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29 мая • обновлено в 11:34
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В Украине объявили штормовое предупреждение: Карпаты снова накрыло снегом

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В пятницу, 29 мая, в западных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. В частности, на западе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в связи с чем в регионе объявлен I уровень опасности (желтый).

Штормовое предупреждение в Украине

Штормовое предупреждение в Украине

Сайт Укргидрометцентра

К тому же в Карпатах до зимних показателей снова снизилась температура и продолжились снегопады. Аномальная для конца мая погода наблюдается на горе Поп Иван.

"По состоянию на 10:20 29 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 8 м/с, облачно, ограниченная видимость до 70 м", – предупредили на странице Черногорского горного спасательно-поискового поста в Facebook.

Погода в Карпатах

Погода в Карпатах

Facebook Черногорского горного спасательно-поискового поста

Между тем в большинстве районов Донецкой и Луганской области 29 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А 30 мая ночью на востоке и днем на севере будет объявлено I уровень опасности (желтый) из-за значительных дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Погода в Карпатах Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Карпаты Укргидрометцентр
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