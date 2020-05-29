В Украине объявили штормовое предупреждение: Карпаты снова накрыло снегом

В пятницу, 29 мая, в западных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. В частности, на западе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, в связи с чем в регионе объявлен I уровень опасности (желтый).

Штормовое предупреждение в Украине Сайт Укргидрометцентра

К тому же в Карпатах до зимних показателей снова снизилась температура и продолжились снегопады. Аномальная для конца мая погода наблюдается на горе Поп Иван.

"По состоянию на 10:20 29 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 8 м/с, облачно, ограниченная видимость до 70 м", – предупредили на странице Черногорского горного спасательно-поискового поста в Facebook.

Погода в Карпатах Facebook Черногорского горного спасательно-поискового поста

Между тем в большинстве районов Донецкой и Луганской области 29 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А 30 мая ночью на востоке и днем на севере будет объявлено I уровень опасности (желтый) из-за значительных дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 мая на горе Поп Иван в Карпатах началась метель, а температура воздуха опустилась до -1 градуса. Такая погода в Карпатах сохраняется уже несколько дней подряд.

Напомним, 26 мая, менее чем за неделю до начала лета, высокогорья Карпат также замело метелями и завалило снегом. В частности, там выпало 10-15 см осадков, а местами и все 30-40 см.

Аналогичная погода наблюдалась на Черногорском хребте в украинских Карпатах и в воскресенье, 24 мая. В тот день там тоже внезапно выпал снег и похолодало практически до зимних показателей.

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