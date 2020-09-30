В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет опаснее всего

В большинстве областей Украины в среду, 30 сентября, объявили штормовое предупреждение – опаснее всего будет на Ивано-Франковщинеку и Львовщине.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. В Ивано-Франковской области ожидаются ливни, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Кроме того, в Карпатах и Прикарпатье 30 сентября и 1 октября также пройдут сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В западных, центральных, Херсонской, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы.

Значительные дожди ожидаются во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях. Там объявлен II уровень опасности.

Об ухудшении погодных условий накануне также предупредила и синоптик Наталья Диденко.

"Циклон обусловит влажную погоду в большинстве областей, лишь северо-восток – Сумщина, Харьковщина, Луганщина – побудет в основном сухой воздушной массе. Однако на Востоке и северо-востоке ожидается завтра сильный ветер, до штормовых порывов", – отметила она.

Как писал OBOZREVATEL, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что второй месяц осени-2020 в Украине не станет исключением и продемонстрирует близкую к средним многолетним значениям температуры. Но возможны и погодные сюрпризы.