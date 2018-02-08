В Украине стартовала транспортная реформа и теперь каждый пассажир заметит изменения. Например, перевозчики не смогут подвижным составом старше 5-ти лет и ниже уровня, чем евро-4 и евро-5, выставляться на конкурсы на маршрут. Сами конкурсы будут проводиться прозрачнее, так-как функции местных властей стали гораздо формализированее.

Что сделает эта реформа? Много чего полезного. Например: действия чиновников, теперь жестче регламентированны, возможности для махинаций и манипуляций - сокращены. На маршруты, вместо нынешних маршруток выйдут многоместные автобусы. Подвижной состав станет "свежее". Потому что балы перевозчикам будут начислять конкурсные комитеты по другому. До реформы перевозчик, который ранее обслуживал конкретный маршрут, имел необоснованые приемущества в 11 балов. Это был советский рудимент и жутко коррупционный. Теперь этих балов у большинства перевозчиков нет. Преференции могут быть в случае, если за весь период обслуживания не было ни одного замечания включительно даже с жалобами от пассажиров. Преимущества также будут предоставляться перевозчику, который имеет новый подвижной состав по сравнению с конкурентами.

Будут без заморочек открываться удобные пассажирам, а не перевозчикам маршруты. На протяжении двух лет существенно изменилась система пассажиропотоков. Что, с одной стороны было вызвано аннексией Крыма и захватом Донбасса, а с другой стороны политикой децентрализации, цель которой - усилить влияние регионов на жизнь местных общин.

Как следствие - эти факторы требовали разработки нового механизма функционирования транспортной системы Украины. Для развития которой команда Министерства инфраструктуры привлекает выдающихся мировых специалистов, международные институты и доноров, а также органы местной власти.

Кроме украинских перевозчиков появятся латвийские и турецкие со своими новыми, хорошими и современными автобусами.

Чтобы соответствовать новым условиям, перевозчик должен пойти в банк, взять кредит, купить новые автобусы, поставить туда системы по автоматизации оплаты проезда, трудоустроить водителей, застраховать пассажиров. Вся информация о перевозчике уже доступна из открытых источников.

Это будут проевропейские изминения, которые заметит каждый пассажир уже с этого года. Занимались мы ими еще с 2016-го года. Какой была цена вопроса? Наши перевозчики не хотели поступаться статусом на рынке и терять свои деньги. Только по столичному региону включительно с областью объём рынка 5 млрд грн в год. По Украине цифра в несколько раз больше. Это первый этап антикоррупционной инициативы прямого действия, которая призвана содействовать прозрачному распределению маршрутов среди перевозчиков, защите прав пассажиров и сознательных перевозчиков в рамках действующего законодательства. Ведь, каждый автобус в на следующем этапе реформы будет привязан к конкретному маршруту, а по всем перевозчикам будет вестись история штрафов и нарушений. Так называемый реестр будет доступен органам государственной и муниципальной власти, профильным проектным и исследовательским организациям, коммерческим структурам, общественным и международным организациям.

Я точно знаю, что после проведения проверок все без исключения маршруты нужно выносить на конкурс. Я не против, если перевозчик, которому знакома специфика района, обретет право и дальше обслуживать свой маршрут. Но на новых условиях: новые и комфортные автобусы, курсирующие по графику должны быть подключены к современной системе оплаты проезда пассажиров наземного общественного транспорта, которая способна вести четкий учет и контроль льготного обеспечения проездом отдельных категорий пассажиров.

Если руководители городов и областей за реальное повышение качества перевозок людей в Украине, а не обеспечение сверхприбылей перевозчикам - то в течении 2-5 лет (согласно договорам на маршруты) в Украине не останется ни одного корыта или переделанного грузовика. Если все пойдет по плану.

Нам нужна конкуренция цивилизованных компаний-перевозчиков, которые заинтересованы в изменениях стандартов к лучшему. Поэтому, мы считаем, что бизнес должен зарабатывать, только когда люди смогут наслаждаться сервисом, а перевозчик отвечать за нулевой уровень травмированных и летальных случаев на дороге.

И поскольку само решение о старте транспортной реформы стало неожиданным для самих перевозчиков - будут недовольные, у которых забирают сверхприбыль и лёгкий хлеб. В ближайшее время в Киеве могут пройти акции протеста перевозчиков. Мы к этому должны быть готовы!

Стоимость проезда может быть снижена. Поскольку в прошлом году, решением Антимонопольного комитета Украины, органы власти обязаны включить стоимость проезда в обязательные условия конкурса. Поэтому перевозчики вынуждены будут конкурировать между собой на рынке качеством и ценою.