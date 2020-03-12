В Украине начался карантин из-за коронавируса: что нельзя делать

В Украине начался карантин из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19. Ограничения в стране ввели на период с 12 марта по 3 апреля.

Согласно постановлению Кабинета министров, в стране запретили:

Посещать учащимся учебные заведения

Проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. При этом это не касается мероприятий, обеспечивающих работу госвласти и местного самоуправления

Запрещен экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения (до 1 июня). Под запрет попали специальные защитные костюмы, перчатки, медицинские маски, очки, респираторы и т.д.

На рассмотрении находится закрытия авиасообщения с некоторыми странами (пока не названо) и закрытия большей части КПП на границах – с 219 предлагается оставить 49.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из бюджета выделили 100 млн грн для закупки средств индивидуальной защиты.

Денис Шмыгаль

Карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице начал действовать карантин с 12 марта и закончится, предварительно, в конце месяца. На этот период в столице закрыли школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

Подробно, как будет проходить карантин в Киеве с 12 марта, OBOZREVATEL писал тут.

Отметим, что состоянием на 11 марта в Киеве не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Карантин в Украине

Карантин в других городах Украины

Харьков

Мэр города Геннадий Кернес сообщил, что из-за карантина не во всех школы остановят учебный процесс. Также не будут закрывать детские сады.

При этом в Харькове для средних и старших классов в школах отменят многокабинетную систему, и учебный процесс будет проходить в одном классе. Также каждое утро детям будут проводить медосмотр. Сами же школы будут проводить дополнительную дезинфекцию.

Тернополь

Мэр Сергей Надал сообщил, что в городе будут работать детские садики 12-13 марта и лишь потом закроют на карантин. При этом в эти дни в детсадах будет усиленный режим дежурства. Родителей обяжут подписать согласие, что они ознакомлены со специальным режимом работы дошкольных учебных заведений. Полноценный карантин введут с 14 марта и до 3 апреля.

В Украине ввели карантин

Львов

Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе 12-13 марта дети могут еще приходить в школу, однако обучение не будет проводиться.

Черкассы

В городе пока не приняли окончательно решения о карантине, и стоит ли закрывать детсады и школы. При этом в мэрии отметили, что карантин может быть на сегодня в Черкасской области только по гриппу.

Николаев

В городе ввели карантин во всех школах и детских садах. Начальник управления образования Анна Лычко сообщила, что, если введут карантин на 3 недели, то будут предлагать одну неделю карантина засчитать как неделю каникул, ведь в конце марта дети по плану идут на каникулы.

Карантин в Украине

Одесса

Одесские школы с 12 март закрыли на карантин до 3 апреля. Детсады закроют, если 20% от общего числа детей заболеет.

Кроме того, из-за карантина было решено отменить или перенести Юморину. По другим массовым мероприятиям будут принимать отдельные решения: если участников меньше 200, то их разрешат.

Также закрыли муниципальные спортивные школы, театры и школы эстетического воспитания, а пробное ВНО перенесли.

Кропивницкий и Луцк

В этих городах отказались закрывать школы в связи с карантином.

Что такое карантин

Медико-санитарные правила ВОЗ говорят, что карантин – это отделение зараженных людей и объектов или таких, по которым есть подозрение в заражении. Цель – предупредить возможное распространение инфекции.

По украинскому закону карантин – это мероприятия, имеющие целью предотвратить распространение особо опасных инфекционных болезней. Инициатором выступает Минздрав, а вводит и отменяет Кабмин.

Карантин в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к гражданам из-за введения карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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