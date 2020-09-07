В Украине начало действовать новое карантинное зонирование: где ввели жесткие ограничения

В Украине с 7 сентября действует новое карантинное зонирование.
В Украине с понедельника, 7 сентября, вступило в силу новое разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемической ситуации с коронавирусом.
Согласно ему, в каждой из четырех таких зон – "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" – действуют определенные правила. OBOZREVATEL напоминает о том, как распределились между ними населенные пункты и какие ограничения там установлено.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решением от 3 сентября ввела новое зонирование сроком на 14 дней.
Так, "красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" – в 89, "желтый" – в 139.
В частности, в "красую" зону попали:
города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
Бобровицкий район Черниговской области.
Уровни эпидемической опасности на территориях Украины, вступившие в силу с 00:00 часов 7 сентября. reachinitiative.maps.arcgis.com
В "оранжевую" зону вошли:
Винницкий район Винницкой области;
город Луцк и Луцкий район Волынской области;
города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ривненской области;
город Сумы Сумской области;
город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
Карантинные ограничения действуют в регионах, в зависимости от зоны эпидемической опасности распространения COVID-19
"Желтой" зоной стали:
город Киев;
Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
город Владимиро-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинского, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
города Ривне и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;
города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокуцький и Шевченковский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области.
Остальные населенные пункты, соответственно, относятся к "зеленому" уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Главными правилами остаются ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции
До сих пор в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности запрещено:
проведение дискотек;
работу ночных клубов;
деятельность предприятий общественного питания по организации досуга;
проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).
Эти ограничения действуют во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности, ведь к каждому добавляются ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней:
"зеленая" – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения;
"желтая" – ограничения "зеленой" зоны + дополнительные: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги;
"оранжевая" – ограничения двух предыдущих зон + новые: запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницы, работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, прием новых изменений в детские лагеря, действуют ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м.
"красная" – ограничения предыдущих зон + новые: запрет работы общественного транспорта, посещение школ, университетов и т. д., деятельности торговых развлекательных центров, кафе и ресторанов.
Также на всей территории Украины до 31 октября продолжается действие режима чрезвычайной ситуации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
карантин в Украине из-за роста количества больных COVID-19 официально продлили до 1 ноября 2020 года.
Среди ограничений, которые будут действовать до 31 октября включительно, – запрет на работу ночных клубов и дискотек, а также проведение большинства концертов в "зеленой" карантинной зоне.
Кроме того, в рамках борьбы с пандемией Украина до 28 сентября закрыла границу на въезд для иностранных граждан.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине адаптивный карантин, несмотря на то, что пока его продлили до 31 октября включительно, будет продолжаться еще долго. Жесткость его ограничений будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!