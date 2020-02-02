"В Украине началась весна!" Синоптик дала аномальный прогноз погоды в Украине

Весна в Украине ожидается достаточно теплой и солнечной, а самые высокие температуры будут в западных областях.
Такой прогноз дала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает Апостроф.
"По факту, весна у нас уже сейчас. В январе температура была такой, которая характерна для середины марта", – отметила она.
По ее словам, весной вероятны существенные снижения температуры, но эти явления будут кратковременными.
"Большое количество осадков маловероятно, а в южных регионах возможен их дефицит. Если дефицит осадков, который наблюдался еще с лета, сохранится, то проблема с засухой обострится", – добавила Балабух.
Погода в Украине
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.
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