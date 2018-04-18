В Украине могут отменить желтый сигнал светофора

Кабинет министров Украины выступил с инициативой отменить в стране желтый сигнал светофора.

Пойти на такие меры правительство сочло необходимым после летального ДТП в Кривом Роге, унесшего жизни девяти человек, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

"Премьер-министр поддержал мое обращение, и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, "Укравтодору" и "Укртрасбезопасности", проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства", - отметил Лавренюк.

Новости Желтый свет светофора как архаичный рудимент

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге произошла масштабная авария, в результате которой погибли 8 человек. Водитель врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.

Как сообщал "Обозреватель", ранее подозреваемая в смертельном ДТП в центре Харькова Алена Зайцева заявила, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться второй участник ДТП – водитель Touareg Геннадий Дронов.

Кроме того, по версии полиции, Дронов также пересекал перекресток на желтый сигнал светофора. Водитель в свою очередь заявил, что ехал на зеленый сигнал светофора.