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29 марта • обновлено в 22:25
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10 человек умерли: количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 475

10.6т
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Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 475 человек: плюс 57 новых случаев заражения за сутки.

Об этом сказано в вечерней сводке Минздрава в воскресенье, 29 марта.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Минздрав

Накануне заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что больше всего коронавирусом в Украине болеют люди возрастом от 31 до 40 лет. При этом почти каждый четвертый инфицированный моложе 30 лет.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас выглядит так:

  • От 0 до 10 лет - 5,4%;

  • От 11 до 20 лет - 4,5%;

  • От 21 до 30 лет - 12,5%;

  • От 31 до 40 лет - 22,4%;

  • От 41 до 50 лет - 20,4%;

  • От 51 до 60 лет - 21,3%;

  • От 61 до 70 лет - 11,9%;

  • От 71 до 80 лет - 1,4%;

  • От 81 до 90 лет - 0,2%.

Всего с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на COVID-19.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Минздрав

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении озвучил три сценарии с коронавирусом в Украине. По его словам, два из них окажутся непосильными для государственной медицинской системы.

Поэтому Зеленский еще раз попросил украинцев соблюдать режим карантина, добавив, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождёт".

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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васильевич василий
васильевич василий
Ульянку надо вызывать
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Livesey David
Livesey David
Бывает.
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Мой господин
Мой господин
Ну что,КАСТРЮЛЕГОЛОВЫЕ,помогли вам ваши труселя !!!!
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