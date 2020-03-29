10 человек умерли: количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 475

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 475 человек: плюс 57 новых случаев заражения за сутки.

Об этом сказано в вечерней сводке Минздрава в воскресенье, 29 марта.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине Минздрав

Накануне заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что больше всего коронавирусом в Украине болеют люди возрастом от 31 до 40 лет. При этом почти каждый четвертый инфицированный моложе 30 лет.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас выглядит так:

От 0 до 10 лет - 5,4%;

От 11 до 20 лет - 4,5%;

От 21 до 30 лет - 12,5%;

От 31 до 40 лет - 22,4%;

От 41 до 50 лет - 20,4%;

От 51 до 60 лет - 21,3%;

От 61 до 70 лет - 11,9%;

От 71 до 80 лет - 1,4%;

От 81 до 90 лет - 0,2%.

Всего с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на COVID-19.

Коронавирус в Украине Минздрав

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении озвучил три сценарии с коронавирусом в Украине. По его словам, два из них окажутся непосильными для государственной медицинской системы.

Поэтому Зеленский еще раз попросил украинцев соблюдать режим карантина, добавив, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождёт".

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