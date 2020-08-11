В Украине изменилась карта распространения COVID-19: где коронавирус вспыхнул с новой силой

В нескольких областях Украины в последнее время фиксируется стремительный рост случаев COVID-19, тогда как в девяти регионах количество выздоровевших за минувшие сутки превысило количество заболевших.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения пандемии в стране на сайте СНБО. Согласно им, из всех более 83 тысяч случаев коронавируса, активными больными в стране остаются более 36 тысяч пациентов.

Так, больше всего заражений COVID-19 по состоянию на утро 11 августа зафиксировано на Львовщине (+162), Одесщине (+134), Харьковщине (+129), Ивано-Франковщине (+114) и в Киеве (+123).

При этом в Ивано-Франковской области также зафиксировано больше всего выздоровевших – 83 человека. Далее идут Тернопольская (+76), Ривненская (+66) и Черновицкая (+51) области.

Стоит отметить, что на Львовщине и Харьковщине количество активных случаев коронавируса возросло более чем на 100, а в столице, Закарпатской и Одесской областях – более чем на 50.

Антирейтинг областей Украины по количеству новых случаев COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

В большинстве областей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и города Киева, количество пациентов, которым удалось побороть COVID-19 с начала пандемии, превышает количество болеющих в настоящее время.

Примечательно, что четыре из всех 29 случаев смерти от коронавирусной инфекции за сутки добавилось во Львовской области, по 3 – в Житомирской и Тернопольской, в остальных регионах подтверждено по 1-2 летальных случая от COVID-19. При этом в 7 из 24 областей и в Киеве новые смерти не зарегистрированы.

Карта распространения COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Отметим также, что количество болеющих коронавирусом по состоянию на 11 августа превышает 6000 в Киеве и 5000 во Львовской области, 2000 – в Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях, 1000 – в Ровенской, Черновицкой, Волынской, Киевской и Тернопольской областях, а ниже 50-ти активных больных в Луганской и Кировоградской областях.

Напомним, что на утро вторника, 11 августа, в Украине официально подтверждены 83 115 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1158 были обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умер уже 1951 человек, а 44 934 пациента полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, большое количество выявленных случаев коронавируса в Украине, которое фиксируют в последние несколько недель, связано не только с увеличением проведения тестирований. Украинцы стали больше болеть COVID-19, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.