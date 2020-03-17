Какие продукты взлетят в цене из-за коронавируса: к чему готовиться украинцам

В Украине из-за карантина начался рост цен на некоторые продукты. Одна из причин – так называемый медицинский спрос. А также повышение курса доллара.

Подробнее о том, что дорожает и чего дальше ждать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Лук, чеснок, гречка и лимоны повысились в цене

Рынок отреагировал на ажиотаж вокруг дешевых продуктов, которые покупатели сметали несколько дней подряд с полок магазинов. Так, в некоторых сетях исчезла, а потом появилась гречка, но уже по более высокой цене – вместо 25 грн за килограмм по 32 за кг, а то и 35 грн. Лук, чеснок и лимоны подорожали в некоторых магазинах на 30-50%. Так, чеснок с 60 грн взлетел до 90 грн за 1 кг, а невзрачные на вид лимоны – с 30 до 48 грн. Подорожал даже лук – с 5-6 грн до 8-9 грн.

"Лечебный набор" подорожал в первую очередь

Если гречка стала жертвой паники, то лук, чеснок и лимоны – продукты, которые раскупают во время сезона вирусных инфекций.

Эксперты говорят, что скачок цен временный, никакого дефицита нет. Хотя цитрусовые и все продукты, привязанные к курсу доллара, в ближайшее время вырастут в цене.

"Незначительное повышение цен произошло в магазинах эконом-сегмента, причем не только в Украине, но и за рубежом. Там раскупают продукты и товары первой необходимости в магазинах с низкими ценами. В магазинах среднего ценового сегмента и премиум класса – как все было, так и есть. И полки ежедневно пополняются", – говорит глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

В магазинах среднего ценового сегмента проблем нет

По его словам, для торговых сетей повышение хоть и выгодное, но очень рискованное дело.

"Если поставщики повышают цены, то торговые сети выигрывают, так как получают свой процент с этого. Но в то же время рисковать из-за какой-то гречки вряд ли кто-то захочет – все еще помнят уголовные дела, которые открывал Антимонопольный комитет Украины в 2015 году из-за необоснованного роста цен на гречку. А это существенные штрафы – до 10% от суммы годового оборота, что чревато серьезными последствиями для бизнеса. Поскольку в договоре написано, что они не имеют права без обоснования резко повышать цены, нарваться на штраф вполне реально", – говорит Дорошенко.

По его словам, сейчас после смены правительства глава АМУ тоже может лишиться должности, а потому, по мнению Дорошенко, уголовные дела – это реальность.

Известные сети не рискуют повышать цены Пресс-служба Fozzy Group

"И иногда торговые сети могут выиграть за счет сохранения старых цен", – подчеркнул Дорошенко.

В то же время скачок цен на лимоны и другие продукты, потребление которых в период ОРВИ увеличивается, это реальность.

"В связи со спросом, в частности, в Европе, где из-за вируса стали больше потреблять лимоны, в Украину их стало поступать меньше. И временно, я думаю, увеличились цены", – говорит Дорошенко.

Цены на продукты упадут, когда начнутся новые поставки EFFA

"Цены упадут, когда начнутся новые поставки", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Есть определенный график поставок продуктов в сети. И если бабушки в панике выберут одну порцию товаров, у бизнеса, естественно, возникнет желание повысить цену. Но до того момента, как начнутся новые поставки. Потом цена начнет падать до прежнего уровня", – считает Пендзин.

Цитрусовые подорожают

Супермаркет

Цены на цитрусовые будут расти, и не только на лимоны, считает Олег Пендзин.

"Курс доллара пошел вверх, потянул за собой лимоны. Скоро повысятся в цене и другие цитрусовые", – говорит эксперт.

Пендзин также считает, что впереди нас ждут очереди в продуктовые магазины, как в Европе.

"В Европе сейчас одновременно в магазины запускают по 6 человек. Это же ждет и нас. Но очереди будут не потому, что продуктов не хватает, а потому, что вводят особый режим эпидемиологических мероприятий", – говорит Пендзин.

Дефицита продуктов нет

Опасаться недостатка продуктов украинцам не стоит, – уверены эксперты.

"У нас все эти годы были проблемы с продажами. Сейчас ситуация развивается умеренно, проблем не будет", – говорит Дорошенко.

"Той же гречки в стране хватает. Объективно говоря, цена не нее выросла на 70%. Но это за три года. Сейчас она итак достигла своего пика. У нас есть запасы гречки из Казахстана. Да, она не совсем такая, как мы привыкли, но есть. И цены на нее доступные. Паника и повышенный спрос на товары типа гречка-соль-туалетная бумага существенно не повлияли на объемы товарных запасов. Их достаточно, чтобы обеспечить всех украинцев всем необходимым. У нас нет дефицита продовольствия – ни хлеба, ни круп", – говорит Пендзин.

На рынках все подорожает

На продуктовых рынках Киева цены также подскочили, правда, пока несущественно. Но продавцы говорят, что уже к концу недели овощи и фрукты могут стать дороже, когда поступят новые партии товаров.

Бессарабский рынок в Киеве wikipedia

Ведь большинство овощей, фруктов и других продуктов на столичных рынках импортного производства.

"Я получаю товары раз в несколько дней. И нынешний взлет курса доллара уже будет ощутим при закупках. Все подорожает до 5 грн. А вы ж знаете – как только курс доллара повышается, это сразу закладывается в цену, даже если овощи выращены под Киевом. Ведь они покупают семена за валюту. Потом растаможка", - рассказал нам владелец торговых точек на рынке в Днепровском районе Армен.

По данным Государственной службы статистики Украины, лук и картофель мы получаем из Европы. Одни из самых больших поставщиков – Нидерланды, Германия, Польша. А самые большие поставщики овощей – Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Польша, Бельгия и Молдова.

По оценкам экспертов, доля рынков в розничной торговле Украины составляет до 60%.

"В 2017 году эта цифра составляла до 55%. Сейчас больше, возможно, 60 на 40. И если торговые сети не захотят связываться с Антимонопольным комитетом, то рынок будет реагировать так, как ему выгодно. Даже повышать цены на продукты, завезенные до роста курса доллара. Будут закладывать в стоимость свои риски", – говорит Дорошенко.

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