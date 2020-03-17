Главная Новости
17 марта • обновлено в 04:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Ирина Касьянова
Ирина Касьянова
Журналист Все статьи автора

Какие продукты взлетят в цене из-за коронавируса: к чему готовиться украинцам

1.6т
Читать материал на украинском

В Украине из-за карантина начался рост цен на некоторые продукты. Одна из причин – так называемый медицинский спрос. А также повышение курса доллара.

Подробнее о том, что дорожает и чего дальше ждать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Лук, чеснок, гречка и лимоны повысились в цене

Рынок отреагировал на ажиотаж вокруг дешевых продуктов, которые покупатели сметали несколько дней подряд с полок магазинов. Так, в некоторых сетях исчезла, а потом появилась гречка, но уже по более высокой цене – вместо 25 грн за килограмм по 32 за кг, а то и 35 грн. Лук, чеснок и лимоны подорожали в некоторых магазинах на 30-50%. Так, чеснок с 60 грн взлетел до 90 грн за 1 кг, а невзрачные на вид лимоны – с 30 до 48 грн. Подорожал даже лук – с 5-6 грн до 8-9 грн.

"Лечебный набор" подорожал в первую очередь

"Лечебный набор" подорожал в первую очередь

Если гречка стала жертвой паники, то лук, чеснок и лимоны – продукты, которые раскупают во время сезона вирусных инфекций.

Эксперты говорят, что скачок цен временный, никакого дефицита нет. Хотя цитрусовые и все продукты, привязанные к курсу доллара, в ближайшее время вырастут в цене.

"Незначительное повышение цен произошло в магазинах эконом-сегмента, причем не только в Украине, но и за рубежом. Там раскупают продукты и товары первой необходимости в магазинах с низкими ценами. В магазинах среднего ценового сегмента и премиум класса – как все было, так и есть. И полки ежедневно пополняются", – говорит глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

В магазинах среднего ценового сегмента проблем нет

В магазинах среднего ценового сегмента проблем нет

По его словам, для торговых сетей повышение хоть и выгодное, но очень рискованное дело.

"Если поставщики повышают цены, то торговые сети выигрывают, так как получают свой процент с этого. Но в то же время рисковать из-за какой-то гречки вряд ли кто-то захочет – все еще помнят уголовные дела, которые открывал Антимонопольный комитет Украины в 2015 году из-за необоснованного роста цен на гречку. А это существенные штрафы – до 10% от суммы годового оборота, что чревато серьезными последствиями для бизнеса. Поскольку в договоре написано, что они не имеют права без обоснования резко повышать цены, нарваться на штраф вполне реально", – говорит Дорошенко.

По его словам, сейчас после смены правительства глава АМУ тоже может лишиться должности, а потому, по мнению Дорошенко, уголовные дела – это реальность.

Известные сети не рискуют повышать цены

Известные сети не рискуют повышать цены

Пресс-служба Fozzy Group

"И иногда торговые сети могут выиграть за счет сохранения старых цен", – подчеркнул Дорошенко.

В то же время скачок цен на лимоны и другие продукты, потребление которых в период ОРВИ увеличивается, это реальность.

"В связи со спросом, в частности, в Европе, где из-за вируса стали больше потреблять лимоны, в Украину их стало поступать меньше. И временно, я думаю, увеличились цены", – говорит Дорошенко.

Цены на продукты упадут, когда начнутся новые поставки

Цены на продукты упадут, когда начнутся новые поставки

EFFA

"Цены упадут, когда начнутся новые поставки", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Есть определенный график поставок продуктов в сети. И если бабушки в панике выберут одну порцию товаров, у бизнеса, естественно, возникнет желание повысить цену. Но до того момента, как начнутся новые поставки. Потом цена начнет падать до прежнего уровня", – считает Пендзин.

Цитрусовые подорожают

Супермаркет

Супермаркет

Цены на цитрусовые будут расти, и не только на лимоны, считает Олег Пендзин.

"Курс доллара пошел вверх, потянул за собой лимоны. Скоро повысятся в цене и другие цитрусовые", – говорит эксперт.

Пендзин также считает, что впереди нас ждут очереди в продуктовые магазины, как в Европе.

"В Европе сейчас одновременно в магазины запускают по 6 человек. Это же ждет и нас. Но очереди будут не потому, что продуктов не хватает, а потому, что вводят особый режим эпидемиологических мероприятий", – говорит Пендзин.

Дефицита продуктов нет

Опасаться недостатка продуктов украинцам не стоит, – уверены эксперты.

"У нас все эти годы были проблемы с продажами. Сейчас ситуация развивается умеренно, проблем не будет", – говорит Дорошенко.

Какие продукты взлетят в цене из-за коронавируса: к чему готовиться украинцам

"Той же гречки в стране хватает. Объективно говоря, цена не нее выросла на 70%. Но это за три года. Сейчас она итак достигла своего пика. У нас есть запасы гречки из Казахстана. Да, она не совсем такая, как мы привыкли, но есть. И цены на нее доступные. Паника и повышенный спрос на товары типа гречка-соль-туалетная бумага существенно не повлияли на объемы товарных запасов. Их достаточно, чтобы обеспечить всех украинцев всем необходимым. У нас нет дефицита продовольствия – ни хлеба, ни круп", – говорит Пендзин.

На рынках все подорожает

На продуктовых рынках Киева цены также подскочили, правда, пока несущественно. Но продавцы говорят, что уже к концу недели овощи и фрукты могут стать дороже, когда поступят новые партии товаров.

Бессарабский рынок в Киеве

Бессарабский рынок в Киеве

wikipedia

Ведь большинство овощей, фруктов и других продуктов на столичных рынках импортного производства.

"Я получаю товары раз в несколько дней. И нынешний взлет курса доллара уже будет ощутим при закупках. Все подорожает до 5 грн. А вы ж знаете – как только курс доллара повышается, это сразу закладывается в цену, даже если овощи выращены под Киевом. Ведь они покупают семена за валюту. Потом растаможка", - рассказал нам владелец торговых точек на рынке в Днепровском районе Армен.

По данным Государственной службы статистики Украины, лук и картофель мы получаем из Европы. Одни из самых больших поставщиков – Нидерланды, Германия, Польша. А самые большие поставщики овощей – Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Польша, Бельгия и Молдова.

По оценкам экспертов, доля рынков в розничной торговле Украины составляет до 60%.

"В 2017 году эта цифра составляла до 55%. Сейчас больше, возможно, 60 на 40. И если торговые сети не захотят связываться с Антимонопольным комитетом, то рынок будет реагировать так, как ему выгодно. Даже повышать цены на продукты, завезенные до роста курса доллара. Будут закладывать в стоимость свои риски", – говорит Дорошенко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
цены продукты карантин фрукт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мясо кушать нужно а не гречку))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги