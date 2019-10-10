В Украине хотят перенести День Независимости: появилось объяснение инициативы

Законопроект о переносе празднования Дня Независимости Украины с 24 августа на 22 января, зарегистрированный в Верховной Раде, призван "восстановить историческую справедливость".

Подробностями инициативы поделилась в эфире ObozTV автор законопроекта – внефракционный народный депутат Украины, член ВО "Свобода" Оксана Савчук.

"Я не предлагаю что-то уникальное или экстраординарное. Этот законопроект разрабатывался еще в прошлом созыве моими коллегами из Всеукраинского объединения "Свобода". Он был проанализирован историками", – заявила Савчук.

"Мы предлагаем конкретное историческое событие, которое произошло в нашей стране, когда был проголосован 4 Универсал в 1918 году и провозглашена Украина. Это именно восстановление исторического наследия... Мы очень часто к некоторым решениям приходим через определенное время. Помните, еще 6 лет назад, когда здоровались "Слава Украине! – Героям слава!", то это считалось чем-то экстраординарным, а сегодня все так здороваются. Потому я думаю, что мы опережаем события, этот законопроект все-таки будет проголосован", – подчеркнула она.

Нардеп выразила надежду, что украинцы "возможно не сразу, но поймут, что в этом есть смысл и логика".

"Я думаю, часть людей понимает, что это наша история. Мы ничего такого не предлагаем, только историческую справедливость. Мы отмечаем 22 января как День соборности. Мы эту дату исторически отмечаем в Украине, и 24 августа мы тоже предлагаем также продолжить отмечать, просто назвать Днем восстановления Независимости. То есть ничего глобально в стране не изменится", – объяснила Савчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, помимо переноса Дня Независимости нардеп Оксана Савчук предложила предоставить официальный статус красно-черному флагу.

Аналогичный законопроект о переносе Дня Независимости представители "Свободы" вносили и год назад.

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