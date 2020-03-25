Главная Новости
25 марта • обновлено в 20:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине готовы отменить карантин и режим ЧС: Шмыгаль обратился к украинцам

6.9т
Читать материал на украинском

Карантин и режим чрезвычайной ситуации может быть отменен в Украине раньше 24 апреля, если распространение коронавируса будет остановлено.

С таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что "чрезвычайная ситуация – это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике".

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии. Государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности. Этот порядок ускоряет обмен информацией между регионами, больницами и людьми, задействованными в борьбе с коронавирусом. Как следствие, мы сможем действовать быстрее. Бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что Кабмин продолжает реализовывать социальные программы и инициативы по поддержке бизнеса, призвав украинцев с пониманием относиться к временным ограничениям.

"Я уверен, мы пройдем этот вызов. Если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и режим чрезвычайной ситуации досрочно. Желаю вам всем крепкого здоровья", – добавил он.

Шмыгаль: Украина готова отменить карантин в случае победы над коронавирусом

Шмыгаль: Украина готова отменить карантин в случае победы над коронавирусом

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены более 100 случаев COVID-19. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
13
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Луньков Алекс
Луньков Алекс
У нас ЧС введена в таком режиме, что обрушит экономику за несколько недель. Мало того, что многие предприниматели лишены дохода, очень многие работники отправлены в отпуски без содержания, многие на частичную оплату. Все просто: уменьшение денежной массы у потребителя приводит к падению оборота денег и к обвалу экономики.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т у б: #МОНТЯН: Здравствуй, дорогой дефолт! _______
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т у б: #МОНТЯН: Здравствуй, дорогой дефолт!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги