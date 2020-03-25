В Украине готовы отменить карантин и режим ЧС: Шмыгаль обратился к украинцам

Карантин и режим чрезвычайной ситуации может быть отменен в Украине раньше 24 апреля, если распространение коронавируса будет остановлено.

С таким заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что "чрезвычайная ситуация – это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике".

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"Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии. Государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности. Этот порядок ускоряет обмен информацией между регионами, больницами и людьми, задействованными в борьбе с коронавирусом. Как следствие, мы сможем действовать быстрее. Бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что Кабмин продолжает реализовывать социальные программы и инициативы по поддержке бизнеса, призвав украинцев с пониманием относиться к временным ограничениям.

"Я уверен, мы пройдем этот вызов. Если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и режим чрезвычайной ситуации досрочно. Желаю вам всем крепкого здоровья", – добавил он.

Шмыгаль: Украина готова отменить карантин в случае победы над коронавирусом

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены более 100 случаев COVID-19. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

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