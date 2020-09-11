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В Украине четыре региона стали эпицентрами COVID-19: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,1 т.
Коронавирус в Украине

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, было зафиксировано в четырех регионах.

Рейтинг лидеров возглавил Киев, Тернопольская, Одесская и Харьковская области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

  • Киев – 404

  • Тернопольская область – 302

  • Одесская область – 283

  • Харьковская область – 280

  • Хмельницкая область – 198

  • Львовская область – 174

  • Ивано-Франковская область – 151

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 11 сентября в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

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УкраинаКоронавирусМаксим Степанов
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