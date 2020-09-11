В Украине четыре региона стали эпицентрами COVID-19: статистика по областям

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, было зафиксировано в четырех регионах.

Рейтинг лидеров возглавил Киев, Тернопольская, Одесская и Харьковская области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

Киев – 404

Тернопольская область – 302

Одесская область – 283

Харьковская область – 280

Хмельницкая область – 198

Львовская область – 174

Ивано-Франковская область – 151

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 11 сентября в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

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