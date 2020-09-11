В Украине четыре региона стали эпицентрами COVID-19: статистика по областям

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, было зафиксировано в четырех регионах.
Рейтинг лидеров возглавил Киев, Тернопольская, Одесская и Харьковская области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:
Киев – 404
Тернопольская область – 302
Одесская область – 283
Харьковская область – 280
Хмельницкая область – 198
Львовская область – 174
Ивано-Франковская область – 151
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 11 сентября в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!