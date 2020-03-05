В Украине из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом, будут отменять массовые мероприятия.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах. Там 5 марта завершилась обсервация эвакуированных граждан из Китая.
"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Будем запрещать проведение конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические меры", – сказал он.
Виктор Ляшко
Заместитель главы Минздрава напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому все таки посоветовал по возможности избегать мест массового скопления людей.
Кроме этого, Ляшко добавил, что сейчас в лаборатории исследуются еще до 10 образцов, где за клиническими симптомами может быть подозрение на коронавирус. Однако до получения результатов говорить о диагнозе рано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения новым коронавируса – заболел человек из Черновцов, который вместе с женой вернулся из поездки в Италию.
Мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается близко к среднетяжелого. Жена инфицированного осталась дома на самоизоляции. Пока женщина здорова, медики контролируют состояние в телефонном режиме.
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, как максимально обезопасить себя от болезни.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-2019 на территории страны.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!