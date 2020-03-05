В Украине из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом, будут отменять массовые мероприятия.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах. Там 5 марта завершилась обсервация эвакуированных граждан из Китая.

"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Будем запрещать проведение конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические меры", – сказал он.

Виктор Ляшко

Заместитель главы Минздрава напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому все таки посоветовал по возможности избегать мест массового скопления людей.

Кроме этого, Ляшко добавил, что сейчас в лаборатории исследуются еще до 10 образцов, где за клиническими симптомами может быть подозрение на коронавирус. Однако до получения результатов говорить о диагнозе рано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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