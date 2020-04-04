В Украине будет тепло и дождливо: появился свежий прогноз

В Украине в субботу, 4 апреля, будет теплая погода, однако в некоторых регионах ожидаются дожди и заморозки.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Прогнозируют температурные качели.
На западе пройдут дожди во Львовской, Волынской и Ривненской областях. Однако холоднее всего будет на северо-западе – там -1 ночью и всего 10 градусов тепла днем.
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В центральных регионах – Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – прогнозируют +13 днем и переменную облачность.
В Винницкой области ожидается до +10 днем и около 0 ночью.
Теплее всего буде в юго-восточных областях – там прогреет до +17. При этом в Херсонской и Запорожской областях ночью столбики термометров покажут -1.
В Карпатах ночью 1−6° мороза, днем 0−5° тепла.
В Киеве – без осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 10−12°.
Погода в Украине 4 апреля
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.
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