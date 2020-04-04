В Украине будет тепло и дождливо: появился свежий прогноз

В Украине в субботу, 4 апреля, будет теплая погода, однако в некоторых регионах ожидаются дожди и заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Прогнозируют температурные качели.

На западе пройдут дожди во Львовской, Волынской и Ривненской областях. Однако холоднее всего будет на северо-западе – там -1 ночью и всего 10 градусов тепла днем.

В Украине буде тепло и дождливо: появился свежий прогноз

В центральных регионах – Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – прогнозируют +13 днем и переменную облачность.

В Винницкой области ожидается до +10 днем и около 0 ночью.

Теплее всего буде в юго-восточных областях – там прогреет до +17. При этом в Херсонской и Запорожской областях ночью столбики термометров покажут -1.

В Карпатах ночью 1−6° мороза, днем 0−5° тепла.

В Киеве – без осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 10−12°.

Погода в Украине 4 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram