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2 ноября • обновлено в 13:21
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В Украине больных будут лечить по телевизору: детали новшества

1.1т Читать материал на украинском

В Украине формируется сеть телемедицины, благодаря которой пациенты даже в самом отдаленном селе смогут получить консультацию врача. Однако пока внедрение телеконсультаций будущего до сих пор находится на длинной стадии разработки.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "ВВС News Украина". Она подчеркнула, что в некоторых больницах медики уже консультируют пациентов онлайн, но это не телемедицина в настоящем понимании этого процесса.

"В этом направлении больше всего усилий приложила Одесская область. Сейчас это больше работает в отдаленных амбулаториях, где семейный врач нуждается в помощи и советах коллег", — сказала чиновник.

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В Украине формируется сеть телемедицины

В Украине формируется сеть телемедицины

vz.kiev.ua

Она отметила, что обращение пациентов к врачам с помощью телемедицины станет следующим шагом.

И хотя в Украине есть медицинские учреждения, где уже предоставляют консультации на расстоянии, это, по словам министра, еще нельзя назвать телемедициной.

"Мы должны думать, как все развить и поставить на прозрачную схему. На сегодня телемедицина — это прежде всего вопрос окончания уже начатых программ, закупки и настройки техники. Чтобы то, что в сельских регионах уже закупили, запустили в работу", — подытожила Скалецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что с 2020 года в Украине должна заработать система проведения операций с пересадки органов от неродственного донора, предусмотренная законом "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

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Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Теги
Телемедицина Министерство здравоохранения
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру. завезли кучу кашпировских-ты что болен? ВСТАЛ И ПОШЕЛ НА КУЙ!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Назначение и прием медицинских препаратов тоже будет осуществляться через телеэкран.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Готов бесплатно вылечить любого хрюкана методом уринотерапии.
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