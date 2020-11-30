В Украине больные COVID-19 не могут попасть в больницу, но у Минздрава 'полно' коек. Разбор ситуации на примере Одессы

Министерство здравоохранения утверждает, что в Украине загруженность коек для больных COVID-19 в Украине снизилась до 47,5%. Однако украинцы в течение последнего месяца регулярно сообщают о том, что попасть в больницу практически невозможно. А даже если и удается добиться госпитализации, то всплывают другие проблемы, в частности, нехватка кислорода и лекарств.

Волонтер, основатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook подробно рассказала о коллапсе в Одессе. По ее словам, в городе помимо отсутствия койко-мест для зараженных также нет мест в реанимации.

"В городе нет мест в реанимациях. Позавчера (27 ноября – Ред.) реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера (28 ноября – Ред.), в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больнице города. Потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет", – отметила она.

"И когда в апреле покупали ИВЛ все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет, врачей нет. Грядет катастрофа", – добавила она.

"Как вам описать, что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление). Как показать, что даже в частных клиниках уже не хватает сотрудников, а больных уже столько, что листы ожидания составляют", – сообщила волонтер.

По словам Ножевниковой, больница №5 на Троицкой уже практически заполнена – осталось всего 10 свободных коек из 90. В инфекционной больнице Одессы осталось две койки. В отделении горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре – 4 места. Нет мест для пациентов в Одесском областном клиническом медцентре и в горбольнице №1. В 10-й больнице осталось две койки.

"Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут еще десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и "65% загрузки", – сообщила Ножевникова.

Волонтер акцентировала, что в Одесской области ситуация с койками не лучше. Она сказала, что не осталось свободных коек в Беляевской ЦРБ, а согласно справке ОГА, там есть еще 6 мест. Аналогичная путаница с местами в Черноморской горбольнице, которая, по словам Ножевниковой, полностью загружена, а ОГА сообщала о 19 свободных койках.

Также в комментариях под постом Ножевниковой пользователи писали, что мест в больницах нет и госпитализация не проводится.

"Мне ночью пришлось вызывать скорую, но не по ковидному диагнозу. Одрекс сказал мы в Черноморск будем ехать 20 минут, это долго для вас звоните в обычную. Я удивилась, что они очень быстро приехали и очень помогли. Но доктор сказал госпитализация никакая не возможна сейчас, болеть нельзя ничем", "А у нас в городе Николаеве или все чудесно с лечением или нет такой Кати, которая бы рассказала, что происходит. Тишина и спокойствие. Могу видеть только скорые, уйма скорых с маяками, раньше никогда такого не видела", – писали в сети.

При этом в Одесской областной госадминистрации сообщили, опорные больницы для лечения пациентов с COVID-19 загружены на 65%. Чиновники опубликовали справку с перечнем больниц и количеством коек по состоянию на 29 ноября.

По их данным в Одессе ситуация со свободными местами в больницах была следующей:

Одесский областной центр социально значимых заболеваний – 231;

Горбольница №10 – 4;

Горбольница №1 – 0;

Горбольница №5 – 94;

Одесская городская инфекционная больница – 59;

Детская больница №3 – 13.

Однако Минздрав опубликовал еще более оптимистичные показатели, где в Одесской области около половины коек в больницах свободны. Данные по другим регионам также вызывают вопросы.