В Украине больные COVID-19 не могут попасть в больницу, но у Минздрава "полно" коек. Разбор ситуации на примере Одессы
Министерство здравоохранения утверждает, что в Украине загруженность коек для больных COVID-19 в Украине снизилась до 47,5%. Однако украинцы в течение последнего месяца регулярно сообщают о том, что попасть в больницу практически невозможно. А даже если и удается добиться госпитализации, то всплывают другие проблемы, в частности, нехватка кислорода и лекарств.
Волонтер, основатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook подробно рассказала о коллапсе в Одессе. По ее словам, в городе помимо отсутствия койко-мест для зараженных также нет мест в реанимации.
"В городе нет мест в реанимациях. Позавчера (27 ноября – Ред.) реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера (28 ноября – Ред.), в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больнице города. Потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет", – отметила она.В больницах не хватает врачей для лечения больных COVID-19
"И когда в апреле покупали ИВЛ все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет, врачей нет. Грядет катастрофа", – добавила она.Врачи уже на грани и не справляются с потоком новых больных
"Как вам описать, что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление). Как показать, что даже в частных клиниках уже не хватает сотрудников, а больных уже столько, что листы ожидания составляют", – сообщила волонтер.Ситуация с местами в больницах катастрофическая
По словам Ножевниковой, больница №5 на Троицкой уже практически заполнена – осталось всего 10 свободных коек из 90. В инфекционной больнице Одессы осталось две койки. В отделении горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре – 4 места. Нет мест для пациентов в Одесском областном клиническом медцентре и в горбольнице №1. В 10-й больнице осталось две койки.
"Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут еще десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и "65% загрузки", – сообщила Ножевникова.
Волонтер акцентировала, что в Одесской области ситуация с койками не лучше. Она сказала, что не осталось свободных коек в Беляевской ЦРБ, а согласно справке ОГА, там есть еще 6 мест. Аналогичная путаница с местами в Черноморской горбольнице, которая, по словам Ножевниковой, полностью загружена, а ОГА сообщала о 19 свободных койках.
Также в комментариях под постом Ножевниковой пользователи писали, что мест в больницах нет и госпитализация не проводится.
"Мне ночью пришлось вызывать скорую, но не по ковидному диагнозу. Одрекс сказал мы в Черноморск будем ехать 20 минут, это долго для вас звоните в обычную. Я удивилась, что они очень быстро приехали и очень помогли. Но доктор сказал госпитализация никакая не возможна сейчас, болеть нельзя ничем", "А у нас в городе Николаеве или все чудесно с лечением или нет такой Кати, которая бы рассказала, что происходит. Тишина и спокойствие. Могу видеть только скорые, уйма скорых с маяками, раньше никогда такого не видела", – писали в сети.
При этом в Одесской областной госадминистрации сообщили, опорные больницы для лечения пациентов с COVID-19 загружены на 65%. Чиновники опубликовали справку с перечнем больниц и количеством коек по состоянию на 29 ноября.
По их данным в Одессе ситуация со свободными местами в больницах была следующей:
Одесский областной центр социально значимых заболеваний – 231;
Горбольница №10 – 4;
Горбольница №1 – 0;
Горбольница №5 – 94;
Одесская городская инфекционная больница – 59;
Детская больница №3 – 13.
Однако Минздрав опубликовал еще более оптимистичные показатели, где в Одесской области около половины коек в больницах свободны. Данные по другим регионам также вызывают вопросы.
В Одессе уже давно возник ковидный коллапс. В городе многие болеют, но в то же время одесситы до сих пор не придерживаются масочного режима ни на улице, ни в транспорте, ни в помещениях. Ножевникова рассказала, что были случаи, когда люди умирали, так и не дождавшись своего теста на коронавирус.
Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала, что в Черновцах в больницах катастрофически не хватает кислорода, и пациенты вынуждены даже приезжать со своими баллонами.
В Житомирской области заполняемость больниц также находится на грани, в некоторых заполняемость отделений составляет более 100%.
В Харькове также не хватает кислорода для лечения больных коронавирусом, а пациенты вынуждены ждать, когда освободится койка с кислородом. А для самых тяжелых случаев скорые часами ищут свободное место. В то же время бизнесмены распродавали дефицитные кислородные концентраторы по завышенной цене.
В Запорожской области ситуация в больницах на грани коллапса – из-за большого наплыва пациентов семейные врачи Запорожья массово увольняются, а в Бердянске ищут медперсонал через соцсети. К тому же в больничных палатах холодно, не работает канализация и нет горячей воды.
Переполнены больницы также в Сумской области. В регионе есть лечебные учреждения, где на одно койко-место приходится два пациента. Есть случаи, когда пациенты умирают на пороге больницы, так и не дождавшись, когда им найдут место в ней.
Ивано-Франковская является одним из лидеров в Украине по числу зараженных коронавирусом. В регионе не хватает медиков, ведь часть из них болеет, а другие уходят в декрет и выписывают себе больничные, чтобы просто не заразиться и переждать эту ситуацию. В больницах проблемы с кислородом и его некому проводить.
В Полтавской области больницы также полностью загружены больными. В больницах не хватает медиков, пациенты кислородом дышат по очереди, а тела умерших порой некому вывозить.