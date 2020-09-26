В центре Житомира провели праздник в день траура по погибшим в Ан-26
На улице Михайловской в Житомире в день траура по погибшим в Ан-26 провели спортивные мероприятия в рамках национального фитнес дня.
Соответствующие фото опубликовали в Facebook Житомирского городского совета, анонс мероприятий на 26 сентября можно посмотреть на официальном сайте горсовета.
Такое пренебрежение памятью курсантов, погибших в авиакатастрофе в Чугуеве, причем двое из них были родом из Житомирщины, возмутили заведующую кафедрой экологии Житомирского государственного технологического университета Ирину Коцюбу.
"В стране траур, двое погибших из Житомирщины...., а на Михайловской праздник. Можно было без танцев и гуляний провести этот день... Двое молодых ребят 19 и 21 год. Уже молчу о том, что скопление людей? 100% не буду голосовать за людей, которые в действующем исполкоме и являются депутатами города! Как Вы могли такое допустить..." – написала она в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
стали известны имена всех курсантов и офицеров, находившихся на борту самолета ВСУ Ан-26, упавшего в Чугуеве. Всего 27 человек;
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.