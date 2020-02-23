Главная Новости
23 февраля • обновлено в 20:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В центре Львова произошла массовая драка: пострадали полицейские

6.5т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 23 февраля, во Львове на площади Рынок произошла массовая драка.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции во Львовской области. Информация об инциденте поступила к правоохранителям около 2.35.

На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульной полиции Львовщины.

В центре Львова произошла массовая драка

В центре Львова произошла массовая драка

pravda.com.ua

Новости
Неадекватный школьник устроил на камеру драку с учительницей. Видео

Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Личности, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент проводится досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове среди дня выкрали человека. После появилось видео драки с похитителями.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Львов
Тег
драка с полицейскими
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
19
7
Смешно
1
Интересно
8
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Звериный оскал галичины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кклы! Чому в Украине говорить по-русски не запрещают, а петь по-русски запрещено? Вы ипануты, или где?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги