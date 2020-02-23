В центре Львова произошла массовая драка: пострадали полицейские

В воскресенье, 23 февраля, во Львове на площади Рынок произошла массовая драка.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции во Львовской области. Информация об инциденте поступила к правоохранителям около 2.35.

На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульной полиции Львовщины.

В центре Львова произошла массовая драка pravda.com.ua

Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Личности, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент проводится досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове среди дня выкрали человека. После появилось видео драки с похитителями.

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