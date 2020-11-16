В TikTok показали необычный способ приготовить стейк. Видео

В социальной сети TikTok показали необычный способ приготовления стейка.

Так, пользовательница с ником itsmeju1iette предложила для этого использовать тостер. Опубликованный ею ролик набрал более 1,6 миллиона просмотров.

На видео видно, как девушка загружает в тостер два куска мяса. Она утверждает, что таким образом мясо запекается достаточно хорошо.

Видео также разошлось в Twitter, где набрало еще 1,5 миллиона просмотров.

Многие пользователи удивились такому способу приготовления стейка. Некоторые отметили, что так готовить мясо неправильно, так как в действительности оно может быть опасным для употребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали раритетные фото Центрального автовокзала Киева. Он был открыт в 1961 году на Демиевской площади(ранее Московская).