В США нашли самую хмурую кошку в мире: забавные фото и видео

Наверное, самая хмурая кошка в мире по кличке Киса (Kitzia) живет у украинки Виктории во Флориде (США).

У нее уже есть своя страница в Instagram, на которую подписано почти 80 тысяч человек, говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Она любит свою хозяйку, но не любит громкие звуки. Фото строгой кошки посылают друзьям, чтобы проиллюстрировать, как выглядит утро без утреннего кофе.

Самая хмурая кошка в мире Instagram Angry Kitzia

"Все началось где-то три года назад. Наши друзья начали приходить к нам в гости и говорить: "О боже, что с вашей кошкой?" – рассказала хозяйка Кисы.

Девушка рассказала, что кошку ей купил муж, когда она была совсем маленькой и помещалась в ладонь.

Самая хмурая кошка в мире Instagram Angry Kitzia

В интернете Кису назвали преемницей известной кошки Grumpy, которая умерла в 2019 году. она такая же суровая и не только на вид. Животное не любит, когда возле него смеются и царапается.

Самая хмурая кошка в мире Instagram Angry Kitzia

"Я могу вечером просто листать Instagram, смотреть какие-то смешные картинки, начинаю громко смеятся, и она подходить, начинает на меня рычать", – поделилась Виктория.

Самая хмурая кошка в мире Instagram Angry Kitzia

Самая хмурая кошка в мире Instagram Angry Kitzia

Самая хмурая кошка в мире Instagram Angry Kitzia

Самая хмурая кошка в мире Instagram Angry Kitzia

Ранее OBOZREVATEL писал, что кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), ставшая культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет.

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