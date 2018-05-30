У меня на поминках не будет ещё одного
Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,
Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,
Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.
Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,
Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке
Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –
Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.
Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.
Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.
Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.
До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!
P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова – "в спину"),
кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе".
29/05/18 Шестнадцатый день голодовки Олега Сенцова.
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