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Андрей Орлов (Орлуша)
Андрей Орлов (Орлуша)
ПоэтВсе статьи автора

В спину свободным метите? Су*и, за все ответите!

7.2т

У меня на поминках не будет ещё одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

Новости
Я жить хочу больше, чем умереть

P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова – "в спину"),

кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе".

29/05/18 Шестнадцатый день голодовки Олега Сенцова.

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Автор
Андрей Орлов (Орлуша)Андрей Орлов (Орлуша)
Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Источник
Источник:Facebook Андрея Орлова
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