Существуют довольно известные люди, про которых ты в принципе никогда не думаешь. Ну вот вам в голову придет думать про Аскольда Запашного? Ну вы в принципе знаете, кто он. Но вам совершенно неинтересно, какой он. И тут случай. Журнал "Русский пионер" устраивает свои очередные чтения. И на сцену выходит этот самый Запашный и читает текст про свои путешествия. И в частности путешествия в Америку. И поскольку я была во всех городах, которые он перечисляет, я сижу и думаю, боже, какой д*бил!! Всем д*билам д*бил!!! И вот скажите, оно мне надо, это новое знание, что Аскольд Запашный дебил? Но оно у меня теперь есть. Делюсь им вместе с текстом, который выложен на сайте журнала:

"Самое большое разочарование от путешествия я испытал, наверно, в Америке. Я связываю это с завышенными ожиданиями и детской психотравмой. Мы росли в 90-е годы на голливудских фильмах, и было неприятно узнать, что многое, что нам показывали, — это просто фейк. Я приехал в Америку с потрясающим настроением, я хотел увидеть удивительную страну. И сразу первое разочарование — Майами. Я представлял, что это очень молодежный, веселый, счастливый город, но увидел рутину, бесконечные машины и небоскребы, которые борются друг с другом за место у воды. Я попросил гида показать мне самые интересные места по версии жителей Майами, и он мне показал бетонную плиту, из которой торчит американский флаг, в каком-то маленьком национальном парке, где водятся крокодилы. А второе место — дом, где любовник модельера Джанни Версаче застрелил его на пороге. Я был в шоке. Пришел на пляж — там развевается флаг гендерных меньшинств. Куда я вообще попал?

Новости Бомбами по почте американцев не испугать

Следующее разочарование ждало меня в Вашингтоне. Я спрашиваю у гида:

— А когда мы увидим Белый дом?

Он говорит:

— Так вот же он.

— Где?

Я вам клянусь, что стоял рядом с Белым домом, но я бы никогда не поверил, что это маленькое неприметное здание и есть тот Белый дом, который показывают в фильмах. Это отсюда они нас постоянно учат жизни?

Я предвижу, что мои впечатления от Америки могут вызвать бурную критику, особенно у людей с комплексом мигрантов, которые, уехав из России, начинают говорить гадости о своей стране, чтобы оправдать свое пребывание за границей. Если прочитают, то обязательно скажут: ты не туда поехал, да кто тебя там возил? Я рассказываю абсолютно непредвзято. У меня никогда не было антиамериканских настроений. Наоборот, я ехал в эту страну с прекрасным настроением, но завышенными ожиданиями. Взять, например, Лос-Анджелес.

Одно название этого города рождает массу ассоциаций: кино, звезды, Голливуд, в конце концов. И что я вижу? Пыльный загазованный город с разбитыми дорогами. Думал, знаменитые на весь мир буквы на холме спасут ситуацию, но вот пришел я на этот холм, ветер свистит, ни одного человека, и стоят эти картонные буквы, на которые весь мир молится, а смотреть-то там не на что. А главное — атмосфера. Она никакая, ее просто нет. Добила меня Аллея славы с отпечатками рук голливудских звезд. Кривые плиты, все какое-то неухоженное и заброшенное. Такое ощущение, что закончили снимать фильм, остались одни декорации.

Была последняя надежда — Нью-Йорк. Ждал чего-то особенного, поселился в небоскребе, и опять как-то дискомфортно: бетон, асфальт, жуткие пробки круглые сутки. Мы жили в Советском Союзе и смотрели на Америку как на чудо, а никакого чуда я там не увидел. Мне было досадно. Оказалось, что это плюшевая, ненастоящая страна. После этого я готов обнимать каждый угол и в Москве, и в Питере. У нас что ни здание, то целая история".

Кароч.

Все кто путешествовал в Майами, Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес (либо живет там) приглашаются к дискуссии: д*бил Аскольд Запашный или не д*бил?