"Внедряют в оккупации!" В сети показали, во что превратили Крым

В Симферополе временно оккупированного Россией Крыма показали "современный" инвентарь, которым пользуются местные коммунальщики.

В частности, мусор им приходится складывать просто в детские коляски. Соответствующие фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В городе стало модно фоткать не только мусор, но и супернаноинвентарь мусороборцев гавани", – написала она.

Коммунальщики в Крыму twitter.com/KrimRt

В соцсети отметили, что такого при Украине не было.

"Это чисто рассейское ноухау, внедряют в оккупации", "Просто к мусору очень бережно относятся, поэтому и возят на колясочках", – предположили подписчики под постом блогера.

Коммунальщики в Крыму twitter.com/KrimRt

Коммунальщики в Крыму twitter.com/KrimRt

Мусор в Крыму twitter.com/KrimRt

Коммунальщики в Крыму twitter.com/KrimRt

Симферополь

В городе стало модно фоткать не только мусор,но и супер наноинвентарь мусороборцев гавани pic.twitter.com/UdURYRV84D — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 19 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму оккупанты массово унижают местных жителей и всячески портят им жизнь. В частности, в Севастополе образовалась так называемая мафия от правительства, которая грабит предпринимателей. "Наблюдали картину на Шевченковском рынке. Банда таджиков на двух газелях с двумя русскими во главе приехали и били торговцев овощями, испортили товар..." – написали очевидцы в местном паблике.

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