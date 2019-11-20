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20 ноября • обновлено в 13:19
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"Внедряют в оккупации!" В сети показали, во что превратили Крым

1.1т
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В Симферополе временно оккупированного Россией Крыма показали "современный" инвентарь, которым пользуются местные коммунальщики.

В частности, мусор им приходится складывать просто в детские коляски. Соответствующие фото в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В городе стало модно фоткать не только мусор, но и супернаноинвентарь мусороборцев гавани", – написала она.

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Коммунальщики в Крыму

Коммунальщики в Крыму

twitter.com/KrimRt

В соцсети отметили, что такого при Украине не было.

"Это чисто рассейское ноухау, внедряют в оккупации", "Просто к мусору очень бережно относятся, поэтому и возят на колясочках", – предположили подписчики под постом блогера.

Коммунальщики в Крыму

Коммунальщики в Крыму

twitter.com/KrimRt

Коммунальщики в Крыму

Коммунальщики в Крыму

twitter.com/KrimRt

Мусор в Крыму

Мусор в Крыму

twitter.com/KrimRt

Коммунальщики в Крыму

Коммунальщики в Крыму

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму оккупанты массово унижают местных жителей и всячески портят им жизнь. В частности, в Севастополе образовалась так называемая мафия от правительства, которая грабит предпринимателей. "Наблюдали картину на Шевченковском рынке. Банда таджиков на двух газелях с двумя русскими во главе приехали и били торговцев овощями, испортили товар..." – написали очевидцы в местном паблике.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина Симферополь
Теги
Новости Крыма коммунальные услуги
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да-да, Крым окончательно обнищал, уйдя от сказочно богатой Украины в нищую Россию
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2
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Сезонная уборка листвы. В России сжигать листву на месте запрещено. По тону статьи можно предположить, что украинские дворники вывозят листву на "Ламборджино"
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3
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по тому, что этого "местного блогера" синхронно публикуют все помойки, называющие себя СМИ, сидит он где-то рядом с фельдмаршалом Штирлицем.
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5
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