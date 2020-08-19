В "Слуге народа" рассказали, сколько нардепов "выпало" из-за коронавируса

Некоторые депутаты монобольшинства не примут участие во внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа из-за коронавирусной болезни.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Парламентарий отмечает, что два человека до сих пор продолжают лечение от коронавируса.

Кроме того, несколько человек могут еще находиться на самоизоляции потому, что ждут третьего отрицательного теста.

"У нас есть народные депутаты, которые болеют коронавирусом. Поэтому, конечно, они не смогут прийти. Это Роман Грищук, ранее заболел и еще один депутат нашей фракции. Также сейчас такая эпидемиологическая ситуация, что, возможно, кто-то еще в самоизоляции или семья больна. Понятно, что все 100% народных депутатов не приедут", – сказала Кравчук.

По ее словам, о созыве внеочередной сессии парламентариев предупреждали за две недели. Поэтому ожидается, что большинство депутатов будут в Киеве уже с Дня Независимости.

"Большинство конечно будет присутствовать, будут голосовать за законопроекты. Более того, большинство народных депутатов еще приедет на 24-е число на празднование Дня Независимости. Будут участвовать в торжественных мероприятиях и потом уже останутся на сессию", – добавила нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Грищук, который вместе с женой заболел COVID-19, обратился к украинцам с призывом. Он попросил их не быть легкомысленными и не забывать, что опасность заражения никуда не исчезла.

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