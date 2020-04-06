В соцсетях появились фотожабы на снимок с задержанием киевлянина, который решил попасть в Гидропарк вплавь.

Инцидент произошел 6 апреля, когда полиция из-за усиления карантина не пропустила двух человек на спортплощадку (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Парень с другом пришел к мосту, который ведет к спортплощадке в Гидропарке. Тогда полиция отказалась их пропустить, из-за чего киевлянин начал возмущаться.

После этого парень разделся и прыгнул в воду. На другом берегу его уже ждали правоохранители, которые и забрали киевлянина в участок.

twitter.com/nabahanniy

twitter.com/DFENS3000

twitter.com/sergonaumovich

twitter.com/ArtemZeleny

twitter.com/sergonaumovich

twitter.com/Dekapittator

"Если посмотреть это видео в обратном направлении, то можно увидеть как прекрасный парень уводит за собой полицейских в холодную пучину Днепра, а на другой берег приплывает в образе девы прекрасной", – прокомментировал ролик автор.

Напомним, что за несколько дней до ужесточения карантинных мер в Украине столичные спортсмены из Гидропарка устроили демонстративный протест. Они заявили правительственные ограничения незаконны, здоровым людям маски не нужны, а если придется – готовы даже сопротивляться полиции.

Как проходил протест и чем он закончился, читайте в материале OBOZREVATEL.

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