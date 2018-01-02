В сети появилось восхитительное фото празднования Нового года во Львове

Пользователи сети поделились захватывающим снимком с празднования Нового года во Львове.

Соответствующее фото обнародовано в паблике "Так люблю той Львів" в Twitter.

"Вот так в центре Львова встречали Новый год", – отметили в сети.

Посмотреть на центральную елку на проспекте Свободы вышли тысячи людей. По версии сайта "Твоє місто", на фасаде львовской оперы медиа художник Владимир Стецкович создал 3D мапинг-шоу, которое условно разделили на два этапа: космически-этнический и звери.

Как сообщал "Обозреватель", в сети показали, как весь мир встречал Новый год.