В сети появились фото "марсианских пейзажей" в Украине

Куяльницкий лиман к северу от Одессы сняли с высоты птичьего полета.

На фото с квадрокоптера, которые опубликовал в Facebook Виталий Милевич, Куяльник напоминает пейзажи с поверхности планеты Марс (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На Куяльнике нет птиц, проводов, антенн, людей и вообще ничего. Только соль, столбики, розовая вода и марсианские пейзажи. Кайф", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Куяльницкий лиман окрасился в розовый цвет, в то же время берега водоема стали белыми.

Позднее стало известно, что Куяльницкому лиману грозит экологическая катастрофа.