"Запомним его живым": в сети показали трогательное видео с погибшим Героем "Альфы"

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал трогательный клип в память о погибшем полковнике спецподразделения "Альфа" СБУ Дмитрии Каплуновом.

Роликом он поделился на своем Telegram-канале. В нем собраны яркие фото Героя из мирной жизни и со службы. На них журналист наложил песню группы "Тартак" "Мене вже немає" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дмитрий Каплунов... Один из тех, кто не показывает свои лица, пока воюет. Пока жив. Поэтому запомним его живым..." – проникновенно почтил память погибшего защитника Цаплиенко.

Дмитрий Каплунов Скриншот видео

Дмитрий Каплунов Скриншот видео

Дмитрий Каплунов с Денисом Волочаевым Скриншот видео

Дмитрий Каплунов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

о гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.

С Денисом Волочаевым попрощались 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ, а тело Дмитрия Каплунова пока не удается забрать у террористов, которые его похитили.

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