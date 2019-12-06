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6 декабря • обновлено в 10:49
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"Запомним его живым": в сети показали трогательное видео с погибшим Героем "Альфы"

1.8т
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Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал трогательный клип в память о погибшем полковнике спецподразделения "Альфа" СБУ Дмитрии Каплуновом.

Роликом он поделился на своем Telegram-канале. В нем собраны яркие фото Героя из мирной жизни и со службы. На них журналист наложил песню группы "Тартак" "Мене вже немає" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дмитрий Каплунов... Один из тех, кто не показывает свои лица, пока воюет. Пока жив. Поэтому запомним его живым..." – проникновенно почтил память погибшего защитника Цаплиенко.

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Дмитрий Каплунов

Дмитрий Каплунов

Скриншот видео

Дмитрий Каплунов

Дмитрий Каплунов

Скриншот видео

Дмитрий Каплунов с Денисом Волочаевым

Дмитрий Каплунов с Денисом Волочаевым

Скриншот видео

Дмитрий Каплунов

Дмитрий Каплунов

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Запомним его беспринципной дохлой вырусью, которая после революции гидности ушла из Альфы, а потом вернулась, чтобы целенаправленно идти убивать соотечественников.
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Какой трогательный бан дер лог. Ну просто ми-ми-ми ))) Несмотря что каратель...
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