В сети назвали 5 лайфхаков из СССР, которые уже не работают

В сети поделились пятью лайфхаками из СССР, которые уже устарели и не работают.

Об этом пишет sm-news.ru. Среди них такие устаревшие традиции, как кипячение вещей, пятновыводители, кирпич в сливном бочке и другие.

1. Опасные пятновыводители

Раньше в качестве пятновыводителей использовали соду, уксус, перекись водорода и многие другие вещества. Это очень вредило качеству вещей, но из-за отсутствия выбора приходилось это делать. Сейчас же можно купит недорогой кислородный пятновыводитель, который не будет вредить вещам.

2. Держатель для крышки из пробок

Раньше крышки кастрюль изготовлялись из сильно нагревающегося материала, поэтому приходилось использовать пробки, которые при этом постоянно выскакивали. Сейчас необходимость в этом отпала, так как ручки крышек обычно сделаны из пластика и не нагреваются так сильно.

3. Кипячение вещей

Из-за ручной стирки белые вещи быстро портились, и им возвращался прежний вид с помощью кипячения. Сейчас в каждом доме есть стиральные машинки и кислородные отбеливатели, которые прекрасно справляются с этой задачей.

4. Кирпич в сливном бачке

В качестве способа экономии воды, использовался кирпич. Так в сливной бачок набиралось меньше воды, и выходила хотя бы минимальная экономия. Современные сливные бочки устроены намного сложнее, поэтому кирпич туда просто не поместится.

5. Колготки не только на ногах

После того как капроновые колготки изнашивались их не выкидывали. Их чинили, и они использовались для различных бытовых нужд. В них могли хранить лук, с их помощью пылесосили и так далее. Прогресс не стоит на месте, поэтому сейчас использовать колготки не по назначению нет необходимости.

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