В семи областях Украины не обнаружили новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 30 июня в семи регионах Украины официально не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом и смертей от него.

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Об этом свидетельствует статистика на сайте Совета национальной безопасности и обороны. Речь идет о Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Впрочем, вероятно, Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Херсонская и Луганская области просто не успели предоставить актуальную статистику после выходных дней, ведь никакой информации нет и по выздоровевших в этих регионах.

Что касается Кировоградской и Черкасской областей, то там за сутки выздоровели один и четверо пациентов соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 29 июня в Украине было пять областей с нулевым показателем заболеваемости: Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Херсонская и Черкасская области. При этом изменения в статистике были заметны только на Кировоградщине – там было зафиксировано четыре летальных случая.