Главная Новости
27 мая • обновлено в 19:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В селе на Закарпатье произошла вспышка COVID-19: жители отказались от тестирования

2.7т
Читать материал на украинском

В селе Липча Хустского района Закарпатской области, несмотря на решение об усилении карантина из-за вспышки там COVID-19, не установили блокпост, а жители вообще отказались проходить тесты на наличие инфекции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом рассказал и.о. главы Хустской РГА Михаил Попович в комментарии "Укринформа". Отмечается, что поставить блокпост и проверить население должны были еще 26 мая.

"Да, действительно, у нас есть решение районной комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинного режима в селе Липча из-за вспышки коронавирусной инфекции. Впрочем, вчера не удалось установить блокпост, также не протестовали населения – люди отказались от тестирования, они напуганы и не воспринимают никаких аргументов", – подчеркнул Попович.

В селе на Закарпатье произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация

В селе на Закарпатье произошла вспышка COVID-19. Иллюстрация

Дивись.info

"В селе есть десяток людей с выраженной симптоматикой коронавируса. Сегодня, по моей информации, еще три обращения к медикам от новых людей, которые также имеют симптомы коронавирусной болезни. Поэтому сегодня в село направлена еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестовать население", – добавил он.

Чиновник заявил, что районная власть приняла соответствующее решение, потому блокпост в селе будет. Это, по словам Поповича, нужно для ограничения движения в пределах данного населенного пункта и предупреждения распространения инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 мая в Украине официально зафиксировали 21 905 случаев коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ужгород
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,6 млн человек, погибли – более 349 тысяч.

  • Польша ослабила карантин – там отменили масочный режим и разрешили проводить концерты.

  • Эпицентр COVID-19 в мире окончательно переместился – под ударом не только Бразилия.

  • Выяснилось, какая погода способствует заражению коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги