"В России знают!" Бутусов рассказал, кто стоит за расстрелом террориста "Грина" на Донбассе

Украинский журналист Юрий Бутусов предположил, что российские спецслужбы могут знать о том, кто расстрелял замкомандира полка спецназ ВВ "ДНР" террориста Алексея Кривулю с позывным "Грин" 20 января.

Как он написал на своей странице в Facebook, "Грин" был одним из известных главарей боевиков, который стал предателем и воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском. Бутусов выложил фото Кривули рядом с так называемым "министром обороны ДНР" Кононовым.

По словам журналиста, полк спецназ ВВ – ключевая структура в борьбе за власть на оккупированной территории Донбасса. Почти все вооруженные формирования включены там в состав 1-го и 2-го армейского корпусов и находятся под прямым командованием российских генералов.

Кривуля и Кононов Facebook\Юрий Бутусов

"Верхушка оккупационной администрации создала полк спецназ внутренних войск, чтобы иметь подконтрольную боевую структуру. Там служат самые преданные наемники, близкие к руководству местной оккупационной власти", – сказано в сообщении.

Как написал Бутусов, ликвидация "Грина" – хороший сигнал и примечательно, что оккупационные СМИ об этом не говорят и более того, не обвиняют в убийстве Украину.

" Можно предположить, что российские спецслужбы знают, кто убил "Грина". И здесь хочется вспомнить, что позывной "Грин" имел один из героев книги Бориса Акунина и фильма "Статский советник" – так звали революционера, который убивал и грабил, как он думал, ради революции, а на самом деле – совершал кровавые провокации по тайным заданиям российского жандармского генерала, который делал себе карьеру. Наверняка Кривуля взял себе позывной именно из "Статского советника".

Свои провокационные задания для "Грина" генерал подписывал так: "СДД". Что расшифровывалось как "Сожрите друг друга", – подытожил Бутусов.

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