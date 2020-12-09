Российский политик назвал две санкции, которые больнее всего ударят по Кремлю
Отключение России от международной расчетной системы SWIFT и энергетическое эмбарго могло бы стать наиболее действенной санкционной мерой в отношении этой страны.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский оппозиционный политик, журналист Игорь Яковенко. "Отключение от SWIFT и полное топливное энергетическое эмбарго может быть серьезным ударом, но на это даже Байден не пойдет. Все остальное для Кремля не является критичным", – заявил он.
По мнению оппозиционера, санкции против России в их сегодняшнем виде ведут к медленному разрушению российской экономики, но не оказывают должного эффекта на страну-агрессора.
"У российской экономики довольно большой запас прочности. Поэтому те санкции, которые будут предприниматься, не критичны. Вся остальная риторика останется прежней", – убежден Яковенко.
Как писал OBOZREVATEL:
Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук предложил отключить Россию от системы SWIFT в качестве "плана Б" Украины.
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