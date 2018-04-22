В России избили школьника из Украины: озвучена новая версия инцидента

В России избили 12-летнего школьника из Ивано-Франковской области не из-за украинского происхождения, а из-за девочки.

Об этом заявила мать одного из обидчиков мальчика Мария Петрова, передает "Комсомольская правда".

"Драка была не на почве национальной розни, а из-за девочки", - заявила она.

По ее словам, мальчик, которого избили, очень добрый, но якобы задирается к другим детям.

"Как мне дети рассказали, он в тот день нецензурно обозвал девочку – одноклассницу. И вообще не понятно, почему он не дал сдачи", - добавила Петрова.

Как сообщал "Обозреватель", в России ученик поджег школу и устроил резню.