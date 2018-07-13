В РФ запустили процесс освобождение Сенцова: появилась реакция украинцев

В сети 13 июля появилась информация, что Кремль запустил процесс помилования незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова после приватных контактов с Киевом.

Согласится ли Путин отпустить узника или решит и дальше удерживать его в тюрьме - OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей.

Согласно итогам проведенного опроса, 50% респондентов считают, что Сенцова могут выпустить взамен на политические уступки.

Вместе с тем, 18% опрошенных не поверили, что ситуация может измениться, отметив, что Кремль крепко взялся за украинского узника.

Еще 17% предположили, что Путин все же согласится освободить режиссера, но только в случае, если он лично попросит о помиловании.

И всего 12% твердо уверены, что теперь Сенцова отпустят. Всего в опросе участвовали 3866 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к российским властям освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.13 июля украинцу исполнилось 42 года, 4 из которых он провел в плену российских оккупантов.