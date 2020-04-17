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17 апреля • обновлено в 19:56
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В Полтаве пенсионеры устроили "штурм" супермаркетов. Видео

3.4т
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В Полтаве в преддверии Пасхи, 17 апреля, пенсионеры начали массово скупать продукты в супермаркетах.

Соответствующие видео опубликовало издание PavlovskyNews. При этом они не соблюдают дистанции между друг другом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кадры сняты в одном из продуктовых магазинов города. Чем вызван такой ажиотаж, неизвестно. Несмотря на ограничения правительства Украины и рекомендации оставаться дома, пенсионеры все же массово посещают магазины, при этом не все из них имеют средства индивидуальной защиты.

В Полтаве пенсионеры устроили "штурм" супермаркетов. Видео

Скриншот

"Наш журналист снял видео из универмага, где пожилые люди стоя впритык, сгребают хлеб с прилавков. Неизвестно, чем вызван подобный ажиотаж. Также непонятно, кто следит за количеством людей в магазинах. Как видно на видео, понятие дистанции у горожан отсутствует", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Як свиньи над корытом)) укроинцы хуле!
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Витёк Шендурович, Витёк нельзя так )Обычные Украинцы не виноваты шо страной правят сфидомые свиньи .
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т убе: Соц опрос Верите ли вы,что Россия нападет на Украину
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну да ,ну да,сначала распространяют слух .что все магазины закроют с 18 до 21,а потом что-то хотите
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