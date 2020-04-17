В Полтаве пенсионеры устроили "штурм" супермаркетов. Видео

В Полтаве в преддверии Пасхи, 17 апреля, пенсионеры начали массово скупать продукты в супермаркетах.

Соответствующие видео опубликовало издание PavlovskyNews. При этом они не соблюдают дистанции между друг другом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кадры сняты в одном из продуктовых магазинов города. Чем вызван такой ажиотаж, неизвестно. Несмотря на ограничения правительства Украины и рекомендации оставаться дома, пенсионеры все же массово посещают магазины, при этом не все из них имеют средства индивидуальной защиты.

Скриншот

"Наш журналист снял видео из универмага, где пожилые люди стоя впритык, сгребают хлеб с прилавков. Неизвестно, чем вызван подобный ажиотаж. Также непонятно, кто следит за количеством людей в магазинах. Как видно на видео, понятие дистанции у горожан отсутствует", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса.

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