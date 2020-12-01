В Польше издали календарь с "российским" Крымом. Фото
Мусульманская религиозная ассоциация в Польше издала календарь с мечетями временно оккупированного Крыма, где полуостров указывается как территория Российской Федерации.
На этот факт обратил внимание на личной странице в Facebook член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов. Показательно, что на страницах четырех месяцев в календаре неправильно утверждается о якобы принадлежности к стране-оккупанту таких городов, как Бахчисарай, Симферополь, Феодосия и Старый Крым.
"Искренне надеюсь, что это не коммерческая акция, а действие неграмотного редактора, которое издательство просто в спешке пропустило. Поэтому, пожалуйста, объясните", – возмутился Усейнов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стало известно, что в навигаторах автомобилей BMW, которые продаются в РФ, появилась функция установки карты, на которой временно оккупированный Крым отмечен как территория страны-агрессора.
На ситуацию отреагировала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова. Дипломат напомнила концерну, что Крым имеет украинский статус.