В парках гулять можно, режима ЧП нет: юрист нашел лазейки в распоряжении Кабмина о карантине

Пока в Украине не действует режим чрезвычайного положения, запрещать гулять в парках и заниматься на спортплощадках никто не может.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил юрист Дмитрий Горлев. По его словам, при действующем режиме чрезвычайной ситуации никто не может ограничивать конституционные права человека, в том числе, и право на передвижение. При этом он считает, что со стороны власти было бы гораздо логичнее уже принять решение о чрезвычайном положении, если эти ограничительные меры и так применяются.

"В данном случае не может быть никаких конституционный ограничений, пока не введено режим чрезвычайного положения (ЧП). У нас же сейчас действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который может вводится, например, при прорыве центральной канализации в городе. В таком случае никаких ограничений прав и свобод человека не может быть априори. И я не понимаю, почему власти не хотят вводить ЧП, раз уж принято столько ограничительных мер. Но тем не менее, на законодательном уровне все эти постановления лишь филькина грамота", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля запрещается пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора; перемещение группой лиц более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей); пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей и т.д.

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