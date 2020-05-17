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17 мая • обновлено в 22:00
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

В оккупированном Крыму стартовал процесс слива Сергея Аксенова

59.9т

Интересные явления имеют место быть нынче в оккупированном Крыму. Причем, явления эти, на первый взгляд абсолютно не связанные, имеют, как таковую, прямую связь. И заключается она в борьбе за место под Солнцем, в эпоху скудеющих финансовых потоков и тотального кризиса.

Но, обо всём - по порядку.

Прежде всего, на этой неделе между так называемым главой оккупированного полуострова Крым Сергеем Аксёновым и крымскими медработниками, разразился скандал. В частности, медработники Евпатории потребовали от Аксёнова принести публичные извинения перед керченскими врачами, обратившимися накануне к руководству страны-оккупанту РФ, с просьбой разобраться с распилом властями АРК обещанных Путиным выплат.

Сергей Аксёнов

Сергей Аксёнов

Сергей Аксёнов обращение керченских медработников назвал цирком, а самих врачей, рискующих ежедневно жизнью, циркачами и шантажистами.

Ответ оккупационных властей полуострова так же имел молниеносный характер и так называемая пресс-служба министерства здравоохранения Крыма, заявила, что обращение медработников носило “заведомо недостоверный характер”. В общем, на самом деле медработники обеспечены всеми средствами защиты, выплаты выдаются без задержек и в установленных размерах и вообще - всё хорошо!

Вот только, вместо обещанных Путиным доплат в размере от 20 до 35 тыс. рублей, в оккупированном Крыму медработники получили по 200 рублей на руки! При этом фельдшерский состав остался вообще без выплат!

Вместе с тем, на фоне того как Сергей Аксёнов и его адепты развернули “боевые действия” против крымских медиков, которых, по сути, обобрали, севастопольские СМИ в едином порыве стали изобиловать материалами о колоссальной коррупции, воровстве и распилах “группой” Аксёнова.

В оккупированном Крыму стартовал процесс слива Сергея Аксенова
В оккупированном Крыму стартовал процесс слива Сергея Аксенова

Одним из направлений этого распила стал и "Ялтинский международный экономический форум". Но, вот только "Ялтинский международный экономический форум", представлявший собой изначально пропагандистский проект, был кормушкой в первую очередь для столичных элит. И появление лапы Аксёнова в этом потоке было воспринято крайне болезненно в центре.

А потому, мы в скором времени с вами станем свидетелями прекраснейшего зрелища, а именно – слива Аксёнова по всем канонам кремлевского режима. Но, что самое главное, в баталиях российских элит, пускаются в ход факты, изобличающие эти элиты, их преступные и бесчеловечные действия, следствием которых, от года к году, становится лишь все большее обнищание, как самих россиян, так и жителей тех территорий, которые Россия оккупировала.

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Новости Аннексия Крыма
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Сергей Аксенов
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Украина
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Новости Крыма Новости России
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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