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В Одесском аэропорту пронесся мощный смерч: в сеть попало видео

1.2тЧитать материал на украинском

На территории Одесского аэропорта пронесся мощный смерч.

Запись в соцсетях опубликовал очевидец Евгений Синявин. На кадрах видно, как за вихрем наблюдают работники аэропорта. При этом небо было солнечное с облаками.

"Находимся в Одесском аэропорту. Вот у нас смерч сейчас - по полю, сейчас на взлетную полосу будет заходить. Все работники аэропорта в шоке стоят, смотрят. Скоро у нас в Одессе и торнадо начнутся со смерчами вместе. Высокий! Больше 100 метров. Уже рассосался, смотрю - низ поднимается. Все - он рассыпался, как облако стал просто", - комментирует видео очевидец.

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О пострадавших людях или самолетах не сообщалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по Житомирщине прошелся сильнейший смерч, который повалил около 100 гектаров леса.

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Место
УкраинаОдесса
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