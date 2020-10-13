В Одессе неизвестный напал на преподавателя и разбил ей голову. Видео 18+

В Одессе возле университета имени Мечникова неизвестный напал на женщину-преподавателя и ударил ее по голове железным предметом.

Об этом сообщили в сообществе "Ху*вая Одесса" в Telegram, опубликовав соответствующее видео. Отмечается, когда за мужчиной побежали, он начал брызгать из баллончика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах также видна окровавленная женщина.

"В Мечникова на Французском бульваре учителю разбили голову", – сказано в сообщении.

Внимание! На кадрах присутствует ненормативная лексика! Видео 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестные напали на начальника инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслана Мороза.