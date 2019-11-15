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15 ноября • обновлено в 14:37
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Продавали абонементы в никуда: в Одессе известная сеть спорт-клубов попала в громкий скандал

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В Одессе в элитном районе "Аркадия" сеть Sport Life реализовывала абонементы в неработающий клуб. Клиентам все лето обещали, что филиал клуба откроется в сентябре после ремонта, а пока предлагали заниматься спортом в филиалах в разных районах города. Скандал разгорелся после того, как людям, которые не захотели ездить в другие фитнес-клубы, отказались возвращать деньги.

Клуб в "Аркадии" так и не открылся и вообще съехал с того адреса. Об этом сообщают в Facebook в паблике "Черный список Одесса".

В Одессе продавали абонементы в неработающий фитнес-клуб

В Одессе продавали абонементы в неработающий фитнес-клуб

Коллаж

"Это чистый развод с их стороны. Теперь я вынуждена тратить в два раза больше времени на дорогу в клуб, чем на сами занятия в нем. На мою жалобу решить ситуацию по их вине либо быстрым способом возвратом полных средств либо предоставлением мне карты класса выше совершенно некомпетентные менеджеры сказали лишь написать заявление в юротдел и ждать 30 дней", - написала одесситка Ольга Якубовская.

Под ее постом появились десятки комментариев:

"Нас таких там много. На данный момент деньги вернули нескольким людям, остальные ждут. Дождёмся ли, пока большой вопрос", "Та же история((( Полгода ждём возобновления работы клуба((( Тоже поедем в юротдел писать заявление, чтоб вернули деньги за абонементы", - пишут люди.

В Одессе продавали абонементы в неработающий фитнес-клуб

В Одессе продавали абонементы в неработающий фитнес-клуб

Facebook

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Возмущенные клиенты приходили в офис Sport Life, но не смогли получить вразумительного ответа о ситуации с клубом в "Аркадии".

В самом Sport Life комментировать ситуацию корреспонденту OBOZREVATEL отказались: и в одесском, и в киевском офисах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе ресторан попал в скандал. В нем показывали программу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы скандалы Фитнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Іванов Іван
Іванов Іван
Смешно! В Харькове Sport Life с 2009 года(!!!) ежегодно продает в несуществующий клуб абонементы! При том, что других в Харькове нет в принципе.
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