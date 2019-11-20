Несколько часов ждала Зеленского: в Очакове журналистку увезла "скорая"

Журналистка ТРК "Украина" Анджела Слободян сломала ногу, дожидаясь президента Владимира Зеленского в военном порту Очакова после ЧП с его самолетом на Харьковщине.

Об этом сообщил в Telegram-канале ее коллега Олег Деренюга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Глава государства должен был прибыть в Очаков, куда доставили захваченные Россией корабли, в 20:30, однако ситуация вышла из-под контроля. Журналистов на территорию порта не пустили из-за подготовительных мероприятий. В результате пресса осталась у проходной.

Ждала Зеленского: в Очакове журналистку увезла "скорая" Telegram-канал "Деренюга"

"Территория, мягко говоря, не приспособлена к нахождению тут такой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная. Одним словом – Очаков, ну вы поняли. Только что уехала ПТС канала "1+1" и света не осталось совсем. В итоге в яму упала журналистка ТРК "Украины" Анжела Слободян, сломав ногу. Говорят, открытый перелом. Слава богу, хоть скорая рядом. Организация визита очень слабая", – отметил журналист.

В Очакове журналистку увезла "скорая" Telegram-канал "Деренюга"

В Очакове журналистку увезла "скорая" Telegram-канал "Деренюга"

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет Зеленского сломался в Чугуеве. Чтобы вылететь в Очаков, ему пришлось вызывать новый борт из Киева.

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