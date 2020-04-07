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7 апреля • обновлено в 17:03
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В Николаеве забили тревогу из-за нехватки денег на зарплаты врачам

1.5т
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Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.

Соответствующий комментарий она оставила под постом в Facebook Николаевского областного совета, в котором говорилось о доплатах врачам, которые задействованы в лечении украинцев, инфицированных коронавирусом COVID-19.

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По словам доктора, в случае если Национальная служба здоровья Украины все же выделит средства, их не хватит даже на зарплаты, не считая надбавок.

"У нас все печально": в Николаеве забили тревогу из-за нехватки денег на зарплаты врачам

"На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с НСЗУ всего на один пакет. По непонятным причинам отказали в пакете "амбулаторном". Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях "деньги за пациентом" инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра", – написала Федорова.

Она добавила, что ситуация настолько критична, что врачам инфекционной больницы нечем выплатить даже по тысяче гривен.

"Да Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!" – написала доктор.

Отметим, что ранее в НСЗУ заявили, что заключили договоры со всеми 18 инфекционными больницами страны. На их финансирование предусмотрено более 333 млн грн. Это те учреждения, которые будут оказывать помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в пределах терапевтического пакета.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля Николаевская область остается единственной в Украине, где нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

"У нас все печально": в Николаеве забили тревогу из-за нехватки денег на зарплаты врачам
"У нас все печально": в Николаеве забили тревогу из-за нехватки денег на зарплаты врачам

Как сообщал OBOZREVATEL, глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что врачам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, будут выплачивать повышенную зарплату – до 200%.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Николаев
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